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14:03 | 19.05.2018
Задержитесь на «Ночи музеев» в Екатеринбурге? Расскажем, как уехать домой
Как сообщает пресс-служба Муниципального объединения автобусных предприятий, для обеспечения качественного обслуживания пассажиров во время проведения общегородского проекта «Ночь музеев — 2018» в Екатеринбурге, к 00:45 часов 20 мая произойдёт накопление автобусов на проспекте Ленина на остановке «Площадь Труда» (фото сверху), а в 01:00 автобусы отправятся по маршрутам.
В направлении УрФУ:
• Маршрут № 1 «Ж/д вокзал — ст. Кольцово» до остановки «ст. Кольцово» — 1 автобус;
• Маршрут № 28 «Радиоколледж — ГКБ № 7» до остановки «ГКБ № 7» — 1 автобус;
• Маршрут № 13 «Площадь 1905 года — ДМБ № 9» до остановки «ДМБ № 9» — 1 автобус;
• Маршрут № 57 «Пехотинцев — Елизавет» до остановки «Пехотинцев» — 1 автобус;
• Маршрут № 61 «Пехотинцев — 40 лет ВЛКСМ» до остановки «40 лет ВЛКСМ» — 1 автобус;
По направлению к площади 1905 года:
• Маршрут № 28 «Радиоколледж — ГКБ № 7» до остановки «Радиоколледж» — 1 автобус;
• Маршрут № 50 «17 Мехколонна- УрФУ» до остановки «17 Мехколонна» — 1 автобус;
• Маршрут № 54 «Краснолесье — УрФУ» до остановки «Краснолесье» — 1 автобус;
• Маршрут № 57 «Пехотинцев — Елизавет» до остановки «Елизавет» — 1 автобус;
Будьте внимательны, все автобусы отправляются в 01.00 от остановки «Площадь Труда» (Екатеринбургский почтамт, проспект Ленина, 39).
Кроме автобусов, для перевозки задержавшихся на «Ночи музеев» до 02:30 продлено движение трамваев.
Трамваи начнут сосредотачиваться у остановки «Театр Музкомедии» к 00:45. Всего будут задействованы 6 трамвайных маршрутов. По направлению к гостинице «Исеть» поедут трамваи № 15, 26 и 27, а трамваи № 8, 13 и 18 повезут горожан в сторону площади Коммунаров.
«Ночь музеев» пройдёт в Екатеринбурге в ночь с 19 на 20 мая. Для гостей акции будут работать более 80 площадок, из них 34 площадки будут работать платной основе, ещё 50 будут бесплатными.
© «Вечерние Ведомости»
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