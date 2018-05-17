В Екатеринбурге открылась выставка информационного агентства ТАСС

13:48 | 19.05.2018

Уже сегодня, 19 мая, в рамках всероссийского мероприятия «Ночь музеев» открывается выставка культурно-просветительского проекта, организованного старейшим российским информагентством ТАСС. На ней будут представлены фотографии более 250 корреспондентов, работавших в агентстве в разные годы прошлого века и в разных городах и республиках бывшего СССР.



Выставка, которая расположится в Ельцин-центре, охватит почти целое столетие – с 1920-х годов и до наших дней. В качестве катализатора, по преимуществу, советской атмосферы фотографий станут не только дизайнерские решения, но и технология «звуковой душ», которая позволит услышать рассказы фотографов об истории создания известных снимков. В большинстве своём работы, представленные на этой выставке, стали победителями престижного международного конкурса фотожурналистики World Press Photo.



Также специально для выставки фонды агентства и Политехнического музея доставят в уральскую столицу подлинные образы ретро-техники. Именно с её помощью журналисты передавали по СССР и миру текстовые сообщения и фотографии.



Бесплатная выставка продлится по 12 июня.



Фото: rg.ru