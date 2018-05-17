В Екатеринбурге гостей ЧМ-2018 будут досматривать прямо на вокзале

12:30 | 19.05.2018

Уже через неделю, 25 мая, в Екатеринбурге, в связи с повышенными требованиями безопасности, изменятся маршруты прохода пассажиров на железнодорожном вокзале. Это связано с приближающимся Чемпионатом Мира по футболу, который в уральской столице стартует 15 июня.



Теперь, с изменением логистики проходов на вокзале, каждому прибывшему в город нужно будет пройти процедуру досмотра. Для этого уже с 22 мая будут действовать дополнительные пункты досмотра, которые расположатся при входе в здание вокзала из подземного тоннеля. Для пропуска прибывших пассажиров на территорию города будут дополнительно организованы выходы с первой платформы на улицу Вокзальную, к станции метро «Уральская» и Северному автовокзалу, а также на привокзальную площадь – к остановкам общественного транспорта.



Ориентироваться в новой карте вокзального комплекса прибывшим будут помогать сотрудники СвЖД совместно с семьюдесятью волонтёрами. Напомним, недавно на территории ЖД-вокзала установили КПП безопасности – пункт досмотра с рентгеновой лентой и металлоискателями. Не побывав в пункте досмотра, пассажиры не смогут попасть на территорию вокзала, отныне огороженную высоким забором. Такие КПП расположились по обеим железнодорожного комплекса.



Фото: 2gis.ru