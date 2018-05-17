Выходные порадуют екатеринбуржцев теплом

12:20 | 19.05.2018

Синоптики пообещали жителям Екатеринбурга тепла в эти выходные. Правда, без осадков не обойдется.



По данным Уральского гидрометцентра, сегодня, 19 мая, температура воздуха прогреется до 22 градусов, переменная облачность, возможен дождь.



Но уже в воскресенье, 20 мая, ожидается настоящее лето: температура воздуха днем - +26...+28 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/сек, днем возможен дождь.



Фото: avto.goodfon.ru