«Борьба еще не закончена»: в Екатеринбурге отменили фестиваль водных фонариков

12:10 | 19.05.2018

После протеста активистов и публикаций в СМИ организаторы отказались от проведения фестиваля водных фонариков, который должен был пройти вчера вечером у набережной рядом с ДИВСом. Из заявленной программы состоялся только концерт, а вместо фонариков горожанам продавали светящиеся шары на палочках.



- Насколько нам известно, разрешения на проведение водного фестиваля у организаторов не было, а тот резонанс, который поднялся, благодаря всем вам, не позволил провести его несанкционированно, - рассказали представители «Комитета Городского пруда».



Однако, по словам активистов, некоторые горожане принесли фонарики с собой и запустили их в воду.



Напомним, что ранее «Комитет Городского пруда» призвал жителей отказаться от участия в фестивале водных фонариков, так как мероприятие противоречит принципам экологического воспитания, ведь фонарики и свечи загрязняют воду.



Как рассказали активисты, борьба еще не закончена: 8 и 9 июня запланирован фестиваль фонариков в Харитоновском парке.





Фото: govoritufa.ru