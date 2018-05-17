В Екатеринбурге зафиксировали случай кражи асфальта

12:07 | 19.05.2018

В Екатеринбурге жительница Железнодорожного района засняла на камеру операцию по воровству свежего асфальта, который дорожники засыпали не в ямы, а в багажник частного автомобиля. Инцидент произошёл на улице Ольховская 27/1, куда для латания ям на дорогах прислали бригаду рабочих.



Очевидица сообщает, что кража произошла во дворе её дома. Дорога там разбита, поэтому жители двора как никогда нуждались в новом асфальте. Женщина заметила, как к горе асфальта подъехала белая «КИА», и рабочие начали засыпать сырьё в багажник автомобиля. Вооружившись видеокамерой, она подошла к злоумышленникам с вопросом «Воруем?», после чего все участники операции стушевались, а главный виновник – владелец «КИА» – поспешил скрыться с места преступления.



Видеоматериалы сознательная гражданка передала депутату Законодательного собрания Александру Коркину.



Фото: dcs-rent.ru