Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 мая 2018 года

11:21 | 19.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 18.05.2018г. до 08:00 19.05.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 180 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 103 противоправных деяния. Из них: 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 разбойных нападения, 2 грабежа, 26 краж чужого имущества, в том числе 2 квартирных, 10 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 3 сбыта, 3 факта мошенничества.



За минувшие сутки на территории области проведено 17 массовых мероприятий, в которых приняли участие 9715 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 75 полицейских, 59 работников частных охранных предприятий, 10 волонтеров. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

