В Екатеринбурге на Шарташе пожар унёс всё имущество жильцов

11:18 | 19.05.2018

Сегодня в полночь в Екатеринбурге в районе Шарташского лесопарка на улице Кленовая вспыхнул жилой дом, а с ним и два автомобиля. Спасти удалось только жильцов.



Вероятно, трагедии удалось избежать только потому, что неподалёку от горящего дома патрулировали полицейские. Они заметили возгорание и поспешили разбудить жильцов дома. Всех пятерых мгновенно эвакуировали. Однако имущество жильцов – сам дом и два отечественных автомобиля – спасти не удалось.



По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь возгорания составила 128 кв.м.. Прибывшие на место спасатели в количестве 24 человек и 6 единиц техники присвоили пожару первый ранг сложности. С открытым пламенем отряд справился за полчаса, однако далее главной задачей стало не допустить распространение огня на другие жилые строения. Полная ликвидация возгорания продлилась до утра.



Фото: служба спасения «СОВА»