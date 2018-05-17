Новости дня
11:01 | 19.05.2018
«Ночь музеев» в Екатеринбурге проходит в двенадцатый раз
Мероприятие продлится всю ночь с 19 на 20 мая. В этом году всероссийское мероприятие охватит 128 площадок, больше половины из которых будут бесплатными - все муниципальные музеи, галереи и выставочные пространства. Основной темой проекта в этом году станут «Шедевры из запасников» и 295-летие Екатеринбурга.
Акция пройдет в более чем 70 городах региона. Сообщается, что к акции планируется привлечь и школьные музеи. Также будет увеличено число автобусных туров на разную тематику. Так, если в прошлом году было всего три маршрута, то в этом – почти в два раза больше. Также в Екатеринбурге будет действовать единый билет «Ночи музеев», который позволит по одному разу посетить пять платных площадок на выбор. Его стоимость – 300 рублей.
Напомним, в прошлом году «Ночь музеев» в Уральской столице посетили более 135 тысяч человек.
Фото: vibirai.ru
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
11:21 | 19.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 мая 2018 года
11:18 | 19.05.2018
В Екатеринбурге на Шарташе пожар унёс всё имущество жильцов
11:01 | 19.05.2018
«Ночь музеев» в Екатеринбурге проходит в двенадцатый раз
22:50 | 18.05.2018
Императорский бал: в Доме Севастьянова наградили лучших выпускников
22:31 | 18.05.2018
Фестиваль «Стенограффия» пройдёт в Екатеринбурге в девятый раз
21:22 | 18.05.2018
В ДТП на Щорса погиб мотоциклист
20:01 | 18.05.2018
Известный спортсмен публично поддержал выдвинувшегося на праймериз свердловского общественника
19:44 | 18.05.2018
Парковку на площади 1905 года закроют из-за соревнований по автозвуку
19:14 | 18.05.2018
Главу Полевского оштрафовали за долгий ответ на обращение
18:46 | 18.05.2018
Житель Екатеринбурга, претендовавший на пост председателя правительства России, подал в суд на Владимира Путина
18:16 | 18.05.2018
Михаил Бабич наградил пермяков по итогам организации и проведения выборной кампании президента России
17:45 | 18.05.2018
Временная комиссия по дорогам проконтролировала расходование средств на ремонт дорог
17:30 | 18.05.2018
Историки и общественные деятели обсудили в Екатеринбурге эпоху правления Николая II
17:30 | 18.05.2018
В Перми идет широкое обсуждение концепции развития цифровой экономики в Пермском крае
17:04 | 18.05.2018
В Прикамье молодым ученым вручили свидетельства на получение президентских грантов
16:57 | 18.05.2018
В третий раз в Перми собрались ведущие эксперты ИТ-отрасли
16:46 | 18.05.2018
Казнить, нельзя помиловать. Комиссия Свердловского Заксобрания рекомендовала лишить мандата Армена Карапетяна
16:20 | 18.05.2018
Партнера УВЗ поймали на уклонении от уплаты таможенных платежей
15:57 | 18.05.2018
В уральской столице пройдет чемпионат по чтению вслух
15:18 | 18.05.2018
В Екатеринбурге приступили к нанесению дорожной разметки
14:58 | 18.05.2018
На Урале дефицит вакцины от ветрянки
14:42 | 18.05.2018
В Перми ведется ремонт улицы Грачева
14:22 | 18.05.2018
В Екатеринбурге из-за полумарафона изменится схема движения трамваев
14:06 | 18.05.2018
В Кургане 1 июня пройдет очередной парад детских колясок. Прием заявок на участие уже открыт
14:01 | 18.05.2018
Уральские предприятия покроют до 80 % потребностей строительства ВСМ
13:52 | 18.05.2018
Полицейские остановили работу незаконного карьера под Белояркой
13:37 | 18.05.2018
В Кургане водитель LADA Largus сбил 6-летнего мальчика
13:25 | 18.05.2018
В Нижней Туре оштрафовали директора магазина «Магнит»
13:06 | 18.05.2018
На выходные в центре Перми будет ограничено движение трамваев
12:56 | 18.05.2018
На Урале создали отделение Гильдии межэтнической журналистики
12:35 | 18.05.2018
Начались гидравлические испытания теплосетей в двух районах Перми
12:33 | 18.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 17 мая 2018 года
12:29 | 18.05.2018
Пермяков ожидают первые грозы
12:21 | 18.05.2018
Отобраны 10 архитектурных бюро, которые предложат концепции концертного зала Свердловской филармонии
12:05 | 18.05.2018
Пермские предприятия представили промышленный и инновационный потенциал региона группе компаний «Россети»
11:30 | 18.05.2018
Дело о нападении на главреда «Областной газеты» передали в СКР
11:16 | 18.05.2018
Федеральное руководство «Единой России» не нашло нарушений на праймериз в Екатеринбурге
10:53 | 18.05.2018
В выходные синоптики ждут в Курганской области заморозки и знойную жару
10:31 | 18.05.2018
Екатеринбуржцам обещают жаркие выходные, но с дождями и грозами
10:28 | 18.05.2018
Пермский Promobot готовится к расширению производства
10:09 | 18.05.2018
В Талице из-за нарушений пожарной безопасности закрыли магазин