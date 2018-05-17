«Ночь музеев» в Екатеринбурге проходит в двенадцатый раз

11:01 | 19.05.2018

Уже сегодня, 19 мая, в Екатеринбурге и других городах Свердловской области пройдёт традиционная акция, приуроченная ко дню музейного работника, - «Ночь музеев».



Мероприятие продлится всю ночь с 19 на 20 мая. В этом году всероссийское мероприятие охватит 128 площадок, больше половины из которых будут бесплатными - все муниципальные музеи, галереи и выставочные пространства. Основной темой проекта в этом году станут «Шедевры из запасников» и 295-летие Екатеринбурга.



Акция пройдет в более чем 70 городах региона. Сообщается, что к акции планируется привлечь и школьные музеи. Также будет увеличено число автобусных туров на разную тематику. Так, если в прошлом году было всего три маршрута, то в этом – почти в два раза больше. Также в Екатеринбурге будет действовать единый билет «Ночи музеев», который позволит по одному разу посетить пять платных площадок на выбор. Его стоимость – 300 рублей.



Напомним, в прошлом году «Ночь музеев» в Уральской столице посетили более 135 тысяч человек.



Фото: vibirai.ru