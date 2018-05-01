В ДТП на Щорса погиб мотоциклист

Сегодня днем на улице Щорса произошло смертельное ДТП.По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Touareg, которым управляла женщина с 20-летним стажем вождения, при выезде со двора сбил мотоцикл Yamaha. Мотоциклист – мужчина 1990 года рождения – погиб на месте.По факту ДТП проводится расследование.