Парковку на площади 1905 года закроют из-за соревнований по автозвуку

19:44 | 18.05.2018

Парковку на центральной площади города закроют сегодня вечером и откроют вечером 19 мая. Завтра здесь пройдет фестиваль автозвука и тюнинга.



Соревнования начнутся в 9:00 и завершатся в 20:00. Участниками станут автолюбители из Тюменской, Челябинской, Курганской и Свердловской областей и Республики Башкортостан.



Судьи оценят оценят качество звучания аудиосистем, уровень работы мультимедиа, мощь звукового давления, а также красоту и глубину комплексного тюнинга автомобилей.





Фото: bassmarket.ru