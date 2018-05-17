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17:30 | 18.05.2018
Историки и общественные деятели обсудили в Екатеринбурге эпоху правления Николая II
Обсудить эпоху правления последнего российского императора собрались историки, общественные деятели, богословы и многие другие. Форум открыл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
— К сожалению, наши соотечественники всерьез ставят Государю в вину то, что он был честен, великодушен и добр, называя такое поведение слабостью и ошибкой. И Господь попустил нашему народу то, что мы хотели. Мы сами выпросили себе камень вместо хлеба, а змею вместо рыбы: вместо скипетра, увенчанного Крестом, — железную палку, вместо земли — раскулачивание, вместо свободы — ГУЛАГ, вместо братства — недоверие и предательство, возведенное в норму. Понадобились реки крови, тысячи святых новомучеников, ходатайствующих за многострадальную Русь, чтобы наш народ, наконец, вернулся в русло созидания, хоть и в новых условиях, — сказал в приветственном слове митрополит.
Участники форума обсудили вопросы, связанные с восстановлением и сохранением исторической памяти о Николае II.
Отметим, что в качестве гостей мероприятие посетили председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, министр образования региона Юрий Биктуганов, первый заместитель министра культуры Свердловской области Владимир Мантуров и другие.
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
© «Вечерние Ведомости»
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