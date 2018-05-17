Историки и общественные деятели обсудили в Екатеринбурге эпоху правления Николая II

Сегодня в Екатеринбурге, в ККТ «Космос», состоялся Общественный форум «Царский», приуроченный к 150-летию со дня рождения Николая II.Обсудить эпоху правления последнего российского императора собрались историки, общественные деятели, богословы и многие другие. Форум открыл митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.— К сожалению, наши соотечественники всерьез ставят Государю в вину то, что он был честен, великодушен и добр, называя такое поведение слабостью и ошибкой. И Господь попустил нашему народу то, что мы хотели. Мы сами выпросили себе камень вместо хлеба, а змею вместо рыбы: вместо скипетра, увенчанного Крестом, — железную палку, вместо земли — раскулачивание, вместо свободы — ГУЛАГ, вместо братства — недоверие и предательство, возведенное в норму. Понадобились реки крови, тысячи святых новомучеников, ходатайствующих за многострадальную Русь, чтобы наш народ, наконец, вернулся в русло созидания, хоть и в новых условиях, — сказал в приветственном слове митрополит.Участники форума обсудили вопросы, связанные с восстановлением и сохранением исторической памяти о Николае II.Отметим, что в качестве гостей мероприятие посетили председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, министр образования региона Юрий Биктуганов, первый заместитель министра культуры Свердловской области Владимир Мантуров и другие.