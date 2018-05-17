Евгений Куйвашев поздравил Якушева и Кобылкина с назначениями в правительство

17:05 | 18.05.2018

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил коллег — губернатора Тюменской области Владимира Якушева и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина — с назначениями в Правительство Российской Федерации.



«Урал уже давно кузница кадров для федерального руководства. Оба губернатора — блестящие профессионалы, регионы под их руководством были передовиками. Уверен, оба станут прекрасным приобретением для Правительства РФ и сделают много для развития порученных им отраслей. Желаю коллегам интересной работы на благо России и буду рад поскорее увидеть их в новом качестве, чтобы поговорить о профильных вопросах, важных для Свердловской области», — написал Евгений Куйвашев в Instagram.



Сегодня президент Владимир Путин согласовал предложенные Дмитрием Медведевым кандидатуры на посты вице-премьеров и министров. Глава Тюменской области Владимир Якушев назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин возглавит Министерство природных ресурсов и экологии.