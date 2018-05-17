Казнить, нельзя помиловать. Комиссия Свердловского Заксобрания рекомендовала лишить мандата Армена Карапетяна

16:46 | 18.05.2018

Мандатная комиссия Законодательного собрания Свердловской области, как и ожидалось, вынесла решение рекомендовать областному парламенту отозвать мандат депутата Армена Карапетяна за нарушения в декларации о доходах.



«Официально (или формально) вопрос рассматривался потому, что вскрылись новые подробности, что Карапетян не указал свою долю владения в одной из фирм, что является более серьезным нарушением, чем предыдущее (ранее в вину Карапетяну ставились не указанные в декларации несовершеннолетние дети). Но понятно, что так рассчитывают на „размен“ — лишить полномочий Карапетяна и сохранить остальных депутатов, к декларациям которых есть претензии. Хотя у некоторых нарушения гораздо более жесткие, чем у Армена Эминовича», — рассказал нашим коллегам из издания Znak.com источник, присутствовавший на заседании комиссии.



Получить комментарий главы комиссии Алексея Коробейникова изданию Znak.com не удалось. Да это и не удивительно, ведь к самому Алексею Коробейникову у прокуратуры, так же как и к Карапетяну, есть вопросы по поводу его декларации о доходах и имуществе за 2016 год. Впрочем, как и к целому ряду других депутатов, в том числе к членам «Единой России» Альберту Абзалову, Владимиру Ильиных, Валерию Савельеву, Олегу Корчагину, Анатолию Марчевскому, а также справедливороссу Андрею Жуковскому и либерал-демократу Павлу Мякишеву.



Кстати, в начале апреля комиссия рассматривала документы только в отношении Армена Карапетяна. Нарушения, совершенные другими народными избранниками, были признаны тогда несущественными. Посмотрим, удовлетворит ли прокуратуру области такой размен.



Рассмотрение иска прокуратуры Свердловской области к руководству Заксобрания пройдет 21 мая в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.



А что касается Армена Эминовича Карапетяна, то вопрос о его мандате вновь вынесут на заседание Заксобрания, произойдет это, скорее всего, уже 22 мая, то есть после заседания Верх-Исетского суда.