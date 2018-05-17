Задержан подозреваемый в серии разбойных нападений на территории Екатеринбурга

Полиция задержала 34-летнего ранее судимого жителя Белоярского района, подозреваемого в серии разбойных нападений на территории уральской столицы, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Задержанный мужчина признался в совершении преступлений. Он рассказал, что выбирал для нападений продуктовые магазины и аптеки. По городу передвигался на краденых велосипедах.В 2017 году уралец начал бродяжничать и воровать продукты из магазинов, осенью он решился на первый разбой, напав на аптеку на улице Красноармейской. Сначала злоумышленник использовал для запугивания ножи, потом оружие, которое он украл в марте 2018 года в одном из оружейных магазинов Екатеринбурга.В начале апреля мужчина совершил нападение на продуктовый магазин на улице Шаумяна. Однако кассир была настолько шокирована, что не исполнила требования нападавшего. Злоумышленник скрылся ни с чем. После этого он совершил еще одну попытку, на этот раз на улице Белореченской. Мужчина выстрелил в воздух и заставил работников магазина отдать ему порядка 20 тысяч рублей.По словам задержанного, он совершил порядка 15 нападений. Его задержали на улице Щорса. В сумке нашли заряженный обрез охотничьего ружья.У полиции есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к другим преступлениям.