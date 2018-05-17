Партнера УВЗ поймали на уклонении от уплаты таможенных платежей

Сотрудники Уральской оперативной таможни в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили предприятие с регистрацией в Екатеринбурге, которое занималось поставками иностранного оборудования для крупных уральских предприятий, экономя на выплате пошлин.На протяжении трех лет компания, склад которой находился в Магнитогорске, продавала итальянское оборудование для измерения температуры жидкого металла, при этом при декларировании товаров заявлялся неверный код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, тем самым занижались суммы пошлин.Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, ущерб для бюджета, по предварительным данным, составил порядка 4,5 миллиона рублей.«После выявления фактов предприятие продолжает вести внешнеэкономическую деятельность и теперь декларирует товары в соответствии с законодательством. Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору). Злоумышленникам грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет», — сообщают в ведомстве.По информации veved.ru, речь идет о компании «Сидермес», основным заказчиком которой выступала Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».