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14:22 | 18.05.2018

В Екатеринбурге из-за полумарафона изменится схема движения трамваев

В ближайшее воскресенье, 20 мая, в уральской столице пройдет Второй Всероссийский полумарафон «ЗаБег». С 10:15 до 14:30 автомобилисты не смогут проехать по проспекту Ленина (от Восточной до Мира), по улице Гагарина (от Блюхера до Малышева) и по улице Первомайской (от Гагарина до Мира).

Также из-за полумарафона часть трамваев изменит схемы движения:

— № 4: Южная — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — Уральская — Шарташ;

— № 5: Площадь 1-й Пятилетки — Шарташ;

— № 8: Машиностроителей — Победы — проспект Космонавтов — Луначарского — гостиница «Исеть»;

— № 13: 7 Ключей — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — гостиница «Исеть»;

— № 15: Ботаническая — 8 Марта — Радищева — Московская — проспект Ленина — гостиница «Исеть»;

— № 18: Волгоградская — Викулова — Татищева — проспект Ленина — Луначарского — Уральская — Шарташ;

— № 22: Машиностроителей — Победы — проспект Космонавтов — Северное трамвайное депо;

— № 23: Машиностроителей — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — Луначарского — Уральская — Шарташ.

— № 26: Волгоградская — Белореченская — Радищева — Московская — проспект Ленина — Луначарского — Уральская — Шарташ.

— № 32: Дворец спорта — Радищева — Куйбышева — Луначарского — ЦПКиО.

Напомним, что в этом году для участников приготовили дистанции 2, 5, 10 или 21 километр. Необходима регистрация.

Полумарафон пройдет в 15 регионах России. Соревноваться будут не только отдельные спортсмены, но и города. По итогам выберут беговую столицу России.

В Екатеринбурге из-за полумарафона изменится схема движения трамваев

В Екатеринбурге из-за полумарафона изменится схема движения трамваев



Фото: twitter.com; группа «ЗаБег» во «ВКонтакте»

© «Вечерние Ведомости»

 


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