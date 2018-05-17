Уральские предприятия покроют до 80 % потребностей строительства ВСМ

14:01 | 18.05.2018

Для строительства Уральской высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск потребуется 1,5 млн куб. метров щебеночного балласта, 1,5 млн куб. метров бетона и железобетона, 0,16 млн тонн металла и металлоконструкций. До 80 % потребностей, по словам генерального директора Корпорации развития Среднего Урала Сергея Киселева, смогут покрыть местные предприятия.



— Запуск магистрали принесет сотни миллиардов рублей доходов бюджетам Свердловской и Челябинской областей. Эффект будет получен и от самого строительства. Создание двухпутной магистрали формирует масштабные возможности для работающих на Урале компаний. Проект предусматривает высокий уровень локализации — до 80 % от потребностей магистрали в материалах и оборудовании могут покрыть предприятия Урала, — сказал Сергей Киселев.



До конца мая пройдет первое совещание с представителями региональных предприятий. Будут обсуждать возможные условия участия в реализации проекта. Возможно, удастся привлечь АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» и АО «Группа Синара».



Напомним, что ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Предполагается, что она станет частью ВСМ «Евразия» (Москва — Пекин) и создаст агломерацию Екатеринбург — Челябинск.



Магистраль построят на принципах концессионного соглашения. До 30 сентября определят условия, в том числе объем государственного участия. А построить ВСМ и ввести ее в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.



Отметим, что соучредителями партнерства «УСМ» являются министерство имущества Челябинской области, Корпорация развития Среднего Урала, ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО «Русская медная компания» и ЗАО «Инвестиционная группа «РВМ Капитал».





Фото: rcmm.ru