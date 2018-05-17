Полицейские остановили работу незаконного карьера под Белояркой

13:52 | 18.05.2018

В Белоярском городском округе сотрудники полиции накануне пресекли деятельность бизнесменов, которые незаконно разработали карьер вблизи села Златогорово, где добывали скалу и дресву, широко используемые в строительстве. Стражи порядка выехали на место после того, как о проводимых работах на земельном участке рассказало издание «Вечерние ведомости». Также известно, что к правоохранителям обращался глава Белоярского городского округа Андрей Горбов.



«Действительно, на участок, о котором идет речь, вчера, 17 мая, выезжали сотрудники полиции территориального ОВД, так как поступило сообщение о незаконной добыче грунта. Карьером это место называть было бы неправильно. Сыщики обнаружили работающий экскаватор, который осуществлял погрузку земли в кузов грузовика. Работа была приостановлена, туда же оперативно прибыл гражданин, представившийся хозяином этого участка и предъявивший документы, якобы разрешающие пользование этой землей. Насколько они соответствуют действительности, сейчас полицией проверяется», — сообщил veved.ru пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.



По его словам, органы внутренних дел также установили, что экскаватор на учете не состоит, а мужчина, управлявший им, не имеет на то право.



«Представители МВД привлекли к проведению проверки работников технадзора, сейчас устанавливается статус земельного участка, и по итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавил Валерий Горелых.