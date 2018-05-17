В Екатеринбурге затягивается судебный процесс по делу спортсмена Никиты Мальцева

13:04 | 18.05.2018

В Екатеринбурге затягивается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-оперативника городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Сергея Кондрашина и тренера-рукопашника Никиты Мальцева. Судебное разбирательство началось еще в октябре 2017 года, но спустя восемь месяцев стороны еще не дошли до прений – процесс находится на стадии судебного следствия.



Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, крайнее заседание состоялось накануне, 17 мая, следующее состоится 25 мая. Заседания регулярно переносятся в связи с тем, что на них не являются свидетели со стороны обвинения.



Напомним, что Сергей Кондрашин обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению взятки) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), а Никита Мальцев – в покушении на мошенничество в особо крупном размере.



Следствием установлено, что в январе 2017 года обвиняемые требовали от представителя букмекерской конторы «Дилсис», у которого сотрудниками полиции ранее было изъято игорное оборудование, 1 миллион 200 тысяч рублей за то, чтобы вернуть ему это оборудование, поспособствовать вынесению экспертного заключения о признании данного оборудования неигровым, а также оградить его от дальнейших проверок со стороны сотрудников правоохранительных органов.



Предприниматель обратился в Управление ФСБ по Свердловской области. В ходе операции стражам порядка удалось изобличить обвиняемых. В частности, Никита Мальцев был задержан 12 января 2017 года в тот момент, когда он прибыл за частью оговоренной денежной суммы в размере 700 тысяч рублей, которая (в том числе и с использованием муляжей денежных знаков) была положена в почтовый ящик в одном из домов по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге.



Также известно, что 16 декабря 2016 года оперативник Кондрашин прибыл по адресу ул. Старых Большевиков, 22, в Центр культуры «Эльмаш», где в этот день проходила меховая ярмарка. В ЦК была осуществлена проверочная закупка и найдены формальные нарушения у одного из предпринимателей.



Оперативник составил рапорт, в котором были указаны недостоверные данные. Так, понятые по факту на месте не присутствовали, а подписи за них были подделаны. Бизнесмены, у которых проходила проверка, пожаловались на незаконные действия полицейского в оперативно-розыскную часть собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области.