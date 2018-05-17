На Урале создали отделение Гильдии межэтнической журналистики

12:56 | 18.05.2018

В Екатеринбурге создано региональное отделение Гильдии межэтнической журналистики. Оно объединит журналистов, которые специализируются на освещении межэтнической тематики. Отделение возглавит автор и ведущая программы «Национальное измерение» («Областное телевидение») Рузанна Шахназарян.



На данный момент отделения Гильдии межэтнической журналистики существуют в 39 регионах России. Организация продвигает идеи Стратегии госнацполитики РФ и готовит молодых журналистов, специализирующихся на межэтнической тематике.





Фото: iskusstvo.pro