Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 17 мая 2018 года

12:33 | 18.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 17.05.2018 до 08:00 18.05.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 163 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 104 противоправных деяния. Из них одно разбойное нападение, 6 грабежей, 29 краж чужого имущества, из них 4 квартирные, один угон автотранспорта, два мошенничества, 12 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 4 сбыта.



За минувшие сутки на территории области проведено 9 массовых мероприятий, в которых приняли участие 4400 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 58 полицейских, 6 работников частных охранных предприятий, 1 член ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области