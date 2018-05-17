Отобраны 10 архитектурных бюро, которые предложат концепции концертного зала Свердловской филармонии

12:21 | 18.05.2018

Жюри международного конкурса проектов по строительству концертного зала Свердловской филармонии выбрало 10 архитектурных бюро и консорциумов, которые смогут представить архитектурно-художественные концепции будущего зала. Всего на конкурс подали 47 заявок.



— В мире мало специалистов, которые проектируют высококлассные залы, рассчитанные на живое воспроизведение оркестровой музыки. Наш конкурс призван привлечь таких экспертов. Поэтому жюри не рассматривало индивидуальные заявки, а учитывало только материалы от проектных консорциумов, состоящих из архитекторов и акустиков, — прокомментировал главный архитектор региона Владимир Вениаминов.



В число финалистов вошли: Ассоциация архитекторов «Екатеринбург +» (Россия), Atelier Jankovic de Thy (Франция), Robert Gutowski Architects (Венгрия), MAD Architects Limited (Китай), FUKSAS Architecture SRL (Италия), ALVISI KIRIMOTO PARTNERS S.R.L. (Италия), VALENTINY hvp Architects (Франция), ARCHEA ASSOCIATI srl (Италия), Zaha Hadid Architects (Великобритания), gmp International GmbH (Германия).



Напомним, что на первом этапе жюри проанализировало проектную практику организаций, на втором 10 финалистов должны разработать проектные предложения. В результате конкурса определится тройка призеров. Победитель получит семь миллионов рублей. За второе и третье место присудят два и один миллион соответственно.





Фото: tvil.ru