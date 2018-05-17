Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве жены в Сысерти. Труп нашли в диване

Полиция Сысерти совместно с коллегами из Республики Татарстан задержала мужчину 1992 года рождения, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей супруге. Труп женщины 1996 года рождения, завернутый в плед и полиэтилен, обнаружили 8 мая в диване по ее месту жительства.Органы внутренних дел установили, что в семье были частые ссоры. Кроме того, в последнее время отсутствовал муж. Как оказалось, он спешно уехал к отцу в Татарстан. Там его и задержали по подозрению в совершении преступления.«По предварительным данным, мужчина много находился за компьютером, в результате чего превратился в крайне агрессивного человека, что, возможно, и стало причиной жестокого обращения с женой», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Сейчас мужчина этапирован в Сысерть для следственных мероприятий.Как сообщил полковник Горелых, раскрытие преступления находилось на личном контроле начальника территориального ОВД полковника полиции Евгения Узянова и руководителя районного Следственного комитета Романа Щемелёва.«Что характерно, покидая место ЧП в надежде «залечь на дно» в другом субъекте нашей страны, глава семьи целую ночь провел в компании трупа своей бывшей возлюбленной, а прежде чем ретироваться, забрал с собой её обручальное кольцо и серьги. Теперь они ему, скорее всего, будут сниться всю оставшуюся жизнь. Более подробные и точные обстоятельства смерти женщины устанавливают наши коллеги из регионального СК. Главное то, что гибель молодой домохозяйки благодаря слаженным действиям МВД и СК не останется безнаказанной», — отметил полковник Горелых.