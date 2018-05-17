Дело о нападении на главреда «Областной газеты» передали в СКР

11:30 | 18.05.2018

Прокуратура изъяла из полиции уголовное дело о нападении на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина и передала его в Следственный комитет России. По словам главреда, в действиях нападавших усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»).



Напомним, что вечером 12 апреля неизвестные напали на Дмитрия Полянина у его дома, нанесли несколько ударов арматурой. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра. По мнению главреда, нападение может быть связано с опубликованным в издании материалом о «коммунальных войнах».





Фото: «Областная газета»