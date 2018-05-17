Федеральное руководство «Единой России» не нашло нарушений на праймериз в Екатеринбурге

11:16 | 18.05.2018

Федеральное руководство «Единой России» не нашло существенных нарушений при проведении предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы в гордуму Екатеринбурга, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.



«Мы сейчас получим акт, его проанализируем и будем принимать решение, но то, что мы сейчас видим, это несущественные нарушения, они на процедуру не влияют», — цитирует Турчака ТАСС.



Секретарь генсовета партии также отметил, что в случае нарушений президиум генсовета имеет право вмешаться в проведение предварительного голосования.



Напомним, на этой неделе в свердловском отделении партии власти разразился крупный, даже по меркам всей страны, скандал. Часть участников предварительного голосования открыто обвинили первого вице-губернатора Владимира Тунгусова в подтасовке результатов праймериз.