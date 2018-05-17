Кубок Ельцина по волейболу выиграли голландки. Сборная России на втором месте

В Екатеринбурге завершились традиционные соревнования по волейболу среди женских команд – Кубок Первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина. Победителем стала команда из Нидерландов, обыгравшая в финале россиянок со счетом 0:3. Сборная Россия, выиграв у Аргентины и Таиланда, взяла серебро турнира.Напомним, что в этом году Кубок стал частью нового большого мирового турнира — Лиги наций, которая заменит мужскую Мировую лигу и женский Гран-при. В Екатеринбурге сыграли четыре команды: сборные России, Нидерландов, Аргентины и Таиланда.Таким образом, в уральской столице прошел один из этапов Лиги наций, также соревнования примут города Сувон (Южная Корея), Белград, Нови-Сад, Кралево (Сербия) и Цзяньмынь (Китай), а финал состоится в Нанкине (Китай).