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10:31 | 18.05.2018

Екатеринбуржцам обещают жаркие выходные, но с дождями и грозами

На выходные в столицу Урала придет тепло. По информации синоптиков, днем 19 мая воздух прогреется до +20 градусов. Ожидается дождь. Возможно, с грозой. Ветер 4–9 м/с с порывами до 14 м/с.

Еще теплее будет 20 мая. Столбик термометра поднимется до +26...+28 градусов. Днем небольшой дождь и гроза. Ветер 5–10 м/с с порывами до 14 м/с.

© «Вечерние Ведомости»

 


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