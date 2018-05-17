Екатеринбуржцам обещают жаркие выходные, но с дождями и грозами

10:31 | 18.05.2018

На выходные в столицу Урала придет тепло. По информации синоптиков, днем 19 мая воздух прогреется до +20 градусов. Ожидается дождь. Возможно, с грозой. Ветер 4–9 м/с с порывами до 14 м/с.



Еще теплее будет 20 мая. Столбик термометра поднимется до +26...+28 градусов. Днем небольшой дождь и гроза. Ветер 5–10 м/с с порывами до 14 м/с.