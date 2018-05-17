В Талице из-за нарушений пожарной безопасности закрыли магазин

В Талице из-за нарушений пожарной безопасности приостановили деятельность магазина «Смешные цены», расположенного на первом этаже торгового центра «Меркурий».«Двери эвакуационных выходов на момент проверки оказались запертыми на ключ, в помещении электрощитовой обнаружено складирование горючих материалов. На момент проверки не работала система оповещения о пожаре и управления эвакуацией», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.Кроме того, в магазине отсутствовали планы эвакуации при пожаре и инструкция о мерах пожарной безопасности, двери эвакуационного выхода загромождены мебелью и продукцией, отсутствуют знаки пожарной безопасности и другое.Прокуратура направила иск в суд с требованием обязать предпринимателя устранить нарушения. Пока это не будет исполнено, магазин будет закрыт.