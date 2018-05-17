В Екатеринбурге снесли незаконную автомойку

В Екатеринбурге по решению суда снесли незаконную двухэтажную постройку площадью 435 кв. м. На первом этаже была автомойка, автосервис и шиномонтажная мастерская, на втором — офисные помещения.«В Орджоникидзевском районном отделе судебных приставов УФССП России по Свердловской области на исполнении находилось исполнительное производство в отношении общества с ограниченной ответственностью «К.», без разрешения перестроившего временный объект в капитальное двухэтажное здание на земельном участке, не предназначенном для этого», — говорится в сообщенииРанее суд принял решение о сносе объекта. Однако владелец уклонился от исполнения. В итоге автомойку снесли принудительно под контролем судебных приставов.