Оперуполномоченного из Екатеринбурга обвиняют в получении крупной взятки

09:21 | 18.05.2018

В Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области подтвердили информацию о задержании накануне двух оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Екатеринбургу. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.



«Следственным отделом по Октябрьскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Екатеринбургу. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору)», — сообщили корреспонденту veved.ru в ведомстве.



В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России проводятся мероприятия, направленные на изобличение сообщника подозреваемого, а также на установление всех обстоятельств совершения данного преступления. Более подробная информация в интересах расследования в настоящее время не сообщается.



Напомним, что двое оперативников были задержаны накануне днем. Оперативники отдела «М» Управления ФСБ по Свердловской области задержали двух оперуполномоченных ОЭБиПК при получении денежных средств в размере 200 тысяч рублей. По данным источников, задержаны Ксныдин Руслан (по некоторым данным, выпускник Екатеринбургского суворовского военного училища) и Еремин Даниил.



— Процесс самоочищения свердловского гарнизона полиции — долговременное мероприятие. В течение нескольких месяцев десятки так называемых предателей интересов службы выявлены, задержаны и изобличены. Что касается нынешней ситуации, то отмечу, что она ничем кардинально новым от аналогичных ситуаций не отличается. Разбирательство только началось. Оно проводится в тесном сотрудничестве с коллегами из регионального СУ СКР. Если вина должностного лица, о котором идет речь, найдет подтверждение, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также понесет предусмотренную законом уголовную ответственность. В изобличении этого горе-борца с коррупцией принимали участие сыщики УСБ ГУ МВД области. Только с начала этого года по материалам полицейских из подразделения собственной безопасности нашими партнерами из регионального СК возбуждено порядка уголовных дел в отношении предателей интересов службы, — прокомментировал задержание руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.