МЧС: причиной пожара в поселке Черный Яр стало сжигание мусора

Накануне в поселке Черный Яр Новолялинского городского округа потушили пожар площадью 540 кв. м. Огнем повреждены три жилых дома и 10 заброшенных построек. Пожарным удалось отстоять семь строений: один жилой дом и шесть дачных домиков.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, предварительная причина пожара — сжигание мусора во дворе одного из жилых домов.Отметим, что в трех жилых домах, пострадавших от пожара, проживали четыре человека. Администрация предоставила им жилье в соседнем поселке Шайтанка.