Вчера на улице Волгоградской сгорела закусочная

09:07 | 18.05.2018

Накануне вечером на улице Волгоградской загорелся торговый павильон – закусочная сербской кухни «Югославия гриль». Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 23:21.



Площадь пожара составила 20 кв.м. Повреждены стены и внутренняя обшивка павильона. К счастью, никто не пострадал.



- В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 12 человек личного состава. В 23:31 (мест) огонь локализован, в 23:37 (мест) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 00:14 (мест), - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.