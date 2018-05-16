Крупная управляющая компания, обслуживающая более 100 домов в Екатеринбурге, признана банкротом

00:20 | 18.05.2018

ООО «Управляющая компания «Дом-Сервис» признана банкротом, в отношении УК открыто конкурсное производство. Такое решение принял сегодня, 17 мая, Арбитражный суд Свердловской области. В числе кредиторов – АО «Екатеринбурггаз», ПАО «Т плюс» (задолженность составляет 53 миллиона рублей), налоговая инспекция, МУП «Екатеринбургэнерго» и МУП «Водоканал».



Под управлением ООО «Управляющая компания «Дом-Сервис» находится более 100 домов в Верх-Исетском районе уральской столицы.



Напомним, что ранее по ходатайству ПАО «Т Плюс» суд запретил должнику осуществлять действия по переводу жилого фонда, находящегося на обслуживании, ООО УК «Дом сервис» (ИНН 6658454406) и ООО УК «Дом-сервис» (ИНН 6658480847). Соответствующий запрет включает запрет на расторжение договоров управления многоквартирными домами по инициативе должника, уступку прав и перевод обязанностей по договорам на ООО УК «Дом сервис» (ИНН 6658454406), ООО УК «Дом-сервис» (ИНН 6658480847).



В ПАО «Т Плюс» потребовали принять обеспечительные меры в связи с тем, что вышеперечисленные УК носят тождественные названия и аффилированы друг с другом, что может свидетельствовать о намерении вывести ликвидные активы (жилищный фонд) в целях уклонения от расчетов с кредиторами.