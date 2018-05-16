Из-за пожара в частном жилом доме в поселке Свердловской области загорелись еще несколько домов

23:05 | 17.05.2018

В поселке Черный Яр Свердловской области сегодня от пожара в частном жилом доме загорелись еще три жилых дома и десять заброшенных построек.



Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России, для тушения пожара из Екатеринбурга экстренно вылетел вертолет МИ-8. Борьбу с огнем вели представители местного лесхоза, пожарно-спасательные подразделения и добровольная пожарная команда.



Огонь занял 10 гектаров леса. В настоящий момент пожар локализован, пострадавших нет.



Фото: 112.ua