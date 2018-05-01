Оперативники ФСБ в Екатеринбурге задержали с поличным двух полицейских – борцов с коррупцией

22:19 | 17.05.2018

Оперативники отдела «М» управления ФСБ по Свердловской области задержали двух оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействию коррупции Кировского района УМВД России по Екатеринбургу при получении денежных средств в размере 200 тысяч рублей. Об этом veved.ru сообщили источники в силовых структурах региона.



По данным источников, задержаны Ксныдин Руслан (по некоторым данным, выпускник Екатеринбургского суворовского военного училища) и Еремин Даниил. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела следственными органами. Формально в действиях задержанных усматривается либо превышение должностных полномочий, либо мошенничество в крупном размере.



Можно констатировать, что данная спецоперация ФСБ направлена на дальнейшую зачистку полицейских рядов от «оборотней в погонах», и руководство УМВД России по Екатеринбургу активно содействует и поддерживает эту цель.