И. о. министра образования РФ поблагодарила Евгения Куйвашева за организацию финала всероссийской олимпиады

20:29 | 17.05.2018

Благодарность губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву за организацию финала Всероссийской олимпиады школьников по математике выразила исполняющая обязанности министра образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева, сообщает Департамент информационной политики.



В официальном письме на имя главы региона отмечается, что олимпиада прошла на высоком организационном уровне благодаря профессионализму сотрудников Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи». «Были созданы все необходимые условия, чтобы каждый обучающийся смог продемонстрировать свои знания и умения, познакомиться и пообщаться со сверстниками из разных субъектов Российской Федерации», — приводит цитату из письма Департамент информационной политики.



Напомним, во Всероссийской олимпиаде школьников по математике, финал которой прошел в Свердловской области в апреле, приняли участие 397 конкурсантов из 67 регионов России.



Фото: kommersant.ru