Глава администрации Екатеринбурга дал ряд поручений в ходе объезда Верх-Исетского района

19:45 | 17.05.2018

По итогам объезда Верх-Исетского района Екатеринбурга глава администрации города Александр Якоб обозначил ряд мест, которые предстоит отремонтировать.



В ряд поручений Якоба вошло, например, приведение в порядок лестницы у Свердловского государственного академического театра драмы, замена устаревших облицовочных плиток. Также глава администрации Екатеринбурга заявил о том, что глобальный ремонт набережной Рабочей Молодежи в Екатеринбурге начнется только через четыре года. А пока небольшие работы будут проведены ко Дню города, при этом поддерживающие ремонты будут идти постоянно.



Напомним, что сегодня Якоб также присутствовал на первом этапе работ на стройплощадке Макаровского моста. Также сегодня Якоб заявил о том, что в связи с ремонтом памятника Ленину в Екатеринбурге фигуру вождя могут снять. При этом то, где будет находиться фигура Ленина в случае его снятия и что с ней будет происходить, остается неизвестным.



Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга