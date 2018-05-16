Шарташский лесопарк обещают благоустроить к 2020 году

17:54 | 17.05.2018

Работы по благоустройству Шарташского лесопарка завершатся к 2020 году, заявил в эфире ОТВ директор парка Артур Зиганшин. По его мнению, парк должен стать местом для любителей лесного отдыха.



Напомним, что благоустройство Шарташского лесопарка предусматривает создание велосипедных дорожек, пешеходных троп, детских и спортивных площадок, а также обновление наружного освещения. Разработкой проекта занимается компания «Уралдортехнологии».





Фото: oblgazeta.ru