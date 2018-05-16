Гособвинитель запросил для Ларисы Ассоновой пять лет лишения свободы

17:16 | 17.05.2018

В ходе судебных прений государственный обвинитель потребовал наказание в виде четырех лет лишения свободы для Ларисы Ассоновой, обвиняемой в хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору. А с учетом приговора, вынесенного в ноябре 2017 года, — пять лет в колонии общего режима.



Напомним, что, по версии следствия, Лариса Ассонова, а также бард Александр Новиков и экс-замминистра инвестиций и развития Свердловской области Михаил Шилиманов похитили порядка 54 млн рублей у 65 пайщиков кооператива «Бухта Квинс».



Завтра, 18 мая, Ассонова выступит с последним словом, а приговор вынесут 21 мая.





Фото: ekburg.tv