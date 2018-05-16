Долги свердловчан за тепло увеличились за зиму на 5,6 миллиарда рублей

17:04 | 17.05.2018

Только за прошедшую зиму долги жителей и ресурсоснабжающих организаций Среднего Урала перед поставщиками увеличились на 1,9 % и достигли 5,6 миллиарда рублей.



Эти данные были озвучены сегодня на заседании областного правительства. По оценкам чиновников правительства, в большинстве муниципальных образований отопительный сезон прошел стабильно. Но в отдельных муниципалитетах проблемы всё-таки имеются. Так, непростая ситуация этой зимой сложилась в Каменском городском округе: в поселке Мартюш, селах Колчедан, Позариха и Сосновское сети серьёзно поизносились, откладывать их замену дальше просто некуда. В связи с этим по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на мероприятия по замене ветхих тепловых сетей в этих населенных пунктах планируется выделить 50 млн рублей из резервного фонда.



Кроме того, в поселке Энергетиков в Серове будет построена новая котельная, в Сухом Логу — водовод, в Полевском предстоит построить котельную и газопровод, в Верхотурье отремонтировать насосные станции и заменить 300-метровый участок сетей холодного водоснабжения. Ремонты теплотрасс и труб водоснабжения пройдут в Волчанском, Тавдинском и Туринском округах.



«За лето в полном объеме и с надлежащим качеством должен быть проведен запланированный ремонт и реконструкция систем теплоснабжения и объектов коммунальной инфраструктуры. Предстоит обеспечить в муниципалитетах запасы основного и резервного топлива, чтобы к началу холодов быть в полной готовности и не пенять на то, что зима опять наступила неожиданно», — сказал исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов.



Фото: m24.ru