Сегодня утром произошел пожар в медицинском центре на Заводской

16:27 | 17.05.2018

Сегодня в Екатеринбурге произошел пожар в медицинском центре, расположенном в жилом доме на улице Заводской. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 07:30, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



До приезда пожарных из центра эвакуировались семь человек. Дальнейшая эвакуация не потребовалась. Огонь потушили в течение 13 минут. Горело медицинское оборудование в кабинете на цокольном этаже. Площадь пожара составила 5 кв. м.



К счастью, никто не пострадал. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.





Фото: birulevo-zapadnoe.mos.ru