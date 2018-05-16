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15:12 | 17.05.2018
В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль фантастики «Аэлита»
Как отмечают организаторы мероприятия, в этом году особое внимание будет уделено именно работе с молодежью, в планах — ближе познакомиться именно с уральскими писателями. Несмотря на то, что фестиваль проводится уже в 35-й раз, организаторы нашли чем удивить гостей. В этот раз сценарист компьютерных игр Сергей Чекмаев представит компьютерную игру The Uncertain, причем это будет целый аттракцион виртуальной реальности, испытать который сможет абсолютно каждый. Сюжет новой игры довольно необычен: The Uncertain — о мире, где роботы обслуживают людей, но внезапно обнаруживают: люди пропали. От лица робота игроку предстоит разгадать загадку и найти ответы на массу вопросов.
По словам председателя оргкомитета фестиваля фантастики «Аэлита» Бориса Долинго, несмотря на то, что количество участников из года в год меняется, интерес к фантастике остается неизменным.
«Если смотреть количество зарегистрированных участников, то мы увидим всего 60–70 человек, но при этом стоит иметь в виду, что на фестиваль приходит немало незарегистрированных участников. Таким образом, через «Аэлиту» ежегодно проходят около трехсот человек», — поясняет Долинго.
Основное число участников — из Свердловской области, однако и иногородние присутствуют. Интересно и то, что сейчас фестивалем в основном интересуются настоящие или будущие писатели, в то время как раньше на фестиваль приходили исключительно фанаты фантастики.
В рамках многочисленных мастер-классов, семинаров, лекций и блиц-турнира «Рассказ за 100 минут», где участникам предстоит выбрать билеты с темами, предложенными организаторами фестиваля, а затем за 100 минут написать литературное произведение, будет также разбор полетов и обсуждение проблем. Однако основные проблемы писателей Борис Долинго озвучил сразу — это проблемы издательские, когда становится непросто донести свое произведение до читателей, и редакторские, когда многие авторы решают, что могут работать без вмешательства литературного редактора, и получают отнюдь не качественное произведение.
«Хорошая фантастика всегда затрагивает социальную сферу», — отметил Долинго. И по причине некачественной работы с жанром фантастики читатели вынуждены просто идти на ощупь в мире литературы.
Писатель Вадим Панов уверен: «Если мы сможем передать «Аэлиту» следующим поколениям, то так мы сохраним это наследие, нашу культурную традицию. В противном случае придется изучать Marvel. Хотя нашу фантастику стоит ценить».
Отметим, что основными площадками «Аэлиты» станут Дом писателя (ул. Пушкина, 12) и Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи (ул. Карла Либкнехта, 8). Ознакомиться с программой можно на странице фестиваля.
Фото: ТАСС; Ксения Нигамаева
Ксения Нигамаева © «Вечерние Ведомости»
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