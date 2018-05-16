В Екатеринбурге будут судить петербуржца, присваивавшего себе деньги с продажи чужих машин

15:04 | 17.05.2018

В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Санкт-Петербурга, которого обвиняют в хищении более 1,1 млн рублей, вырученных с продажи автомобилей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина 1988 года рождения вместе с подельником открыл в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга фирму AUTOREAL (ООО «Ново-Холдинг») по продаже автомобилей за агентское вознаграждение.



По версии следствия, злоумышленники присваивали себе средства, полученные с продажи транспортных средств. Собственники оставались без машин и без денег. Ущерб оценивается более чем в 1,1 млн рублей.



Петербуржца задержали в апреле 2018 года. Его сообщник уже осужден на шесть лет лишения свободы.





Фото: rus-news.ru