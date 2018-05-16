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14:30 | 17.05.2018
Свердловского депутата Армена Карапетяна могут сделать «козлом отпущения», чтобы не портить отношения с прокуратурой
Как и в прошлый раз, заседание пройдёт в закрытом режиме. Получить официальный комментарий у главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе Владимира Никитина о причинах претензий к Карапетяну, не удалось.
Напомним, история претензий прокуратуры к депутатам областного парламента началась именно с Армена Карапетяна. Прокуратура Свердловской области внесла представление в Законодательное собрание с требованием привлечь к ответственности депутатов, которые допустили нарушения при подаче сведений об имуществе и доходах.
Список нарушивших антикоррупционное законодательство состоял из восьми депутатов, но наиболее грубые нарушения, по мнению членов мандатной комиссии, допустил именно Карапетян. Тогда мандатная комиссия приняла положительное решение о лишении Карапетяна мандата, но Заксобрание на заседании не прислушалось к доводам, как прокуратуры, так и комиссии и приняло решение депутата мандата не лишать. После чего прокуратура Свердловской области подала иск в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга с требованием обязать Законодательное ЗССО лишить мандатов за нарушения антикоррупционного законодательства уже десять депутатов.
Среди них шесть представителей «Единой России»: председатель комитета по промышленной политике Альберт Абзалов, глава мандатной комиссии Алексей Коробейников, а также Анатолий Марчевский, Владимир Ильиных, Валерий Савельев и Олег Корчагин; два депутата от «Справедливой России» Андрей Жуковский и Армен Карапетян; глава фракции КПРФ Александр Ивачев и депутат от ЛДПР Павел Мякишев.
Так, по мнению прокуратуры, на должности помощников некоторых депутатов из этого списка были трудоустроены их жёны. При этом депутаты сами вели учет рабочего времени своих помощников, определяя размер их заработной платы, которая в некоторых случаях оказывалась гораздо больше, чем у других помощников с аналогичными обязанностями. Также сообщалось о фактах, когда указанные помощники депутатов в рабочее время находились на отдыхе за границей.
Кроме того, надзорным органом были выявлены случаи наличия незадекларированного имущества, находящегося в Екатеринбурге, Московской и Тульской областях, а также факты предоставления недостоверных сведений о полученных доходах и имуществе. К примеру, один из депутатов не указал сумму дохода супруги в размере более 40 миллионов рублей.
Особого внимания в этом списке заслуживает глава мандатной комиссии единоросс Алексей Коробейников, также нарушивший по мнению прокуратуры антикоррупционное законодательство. Именно под его руководством завтра будет рассматриваться вопрос Армена Карапетяна и думается, чтобы «сгладить острые углы» в отношениях с прокуратурой, как мандатная комиссия завтра, так и Заксобрание на своём заседании в последующем, сделают Карапетяна, как говорится «козлом отпущения» и примут решение о лишении его мандата.
© «Вечерние Ведомости»
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