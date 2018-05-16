На реконструкцию Макаровского моста уйдет порядка четырех миллиардов рублей

13:57 | 17.05.2018

Ремонт Макаровского моста в Екатеринбурге обойдется примерно в четыре миллиарда рублей, сообщил во время осмотра объекта глава администрации Александр Якоб. Он отметил, что работы идут по графику. Первый этап реконструкции должен завершиться к ноябрю 2019 года.



- Суть первого этапа - создание нового моста. Второй этап - реконструкция старого, перенос трамвайной линии, третий этап - вытянуть улицу Никонова, - цитирует Якоба Накануне.RU.





Фото: ngzt.ru