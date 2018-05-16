Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Новости дня


13:56 | 17.05.2018

Судебные приставы с подачи прокуратуры закрывают торговые центры и гостиницу в Камышлове

В Камышлове под предлогом нарушения правил пожарной безопасности прокуратура и органы МЧС пытаются закрыть два торговых центра и гостиницу, принадлежащих одному собственнику – бизнесмену Олегу Грибкову. При этом к другим объектам, владельцами которых являются приближенные к администрации муниципалитета и силовым структурам предприниматели, замечаний у контрольно-надзорных органов нет, что может свидетельствовать о применении нерыночных методов конкуренции.

Как рассказал veved.ru Олег Грибков, прокуратура и Госпожнадзор в Камышлове начали выездные проверки объектов с массовым пребыванием людей после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», когда в результате трагедии погибло 60 человек. Незначительные нарушения в ходе рейдовых мероприятий были выявлены и в ТЦ, принадлежащих Грибкову.

«Звонят из прокуратуры, говорят – нужно подъехать расписаться в предписании об устранении замечаний, мы вам штраф выпишем за отсутствие пожарной сигнализации. Еще не успели прийти в прокуратуру, еще не вынесено решение по административному делу, как звонят из службы судебных приставов и сообщают, что сегодня, в 14:00 придут с полицией и СМИ закрывать нас, опечатывать входные двери, мол, это обеспечительная мера. Но подождите, еще же решение суд не вынес, вина судом не установлена! Беспредел!», – говорит Олег Грибков.

По его словам, сразу после проверки в ТЦ лицензированной компанией была установлена пожарная сигнализация с оповещением, за которую заплатили 200 тысяч рублей, но Госпожнадзор отказался выезжать на осмотр без прокуратуры. Более того, орган МЧС уже оштрафовал бизнесмена на 25 тысяч рублей за каждый объект.

Под угрозой закрытия оказались три объекта: на Гагарина, 3 (здесь находится супермаркеты «Пятерочка» и «Fix Price»), ТЦ «Остров сокровищ» на Карла Маркса, 31 и гостиница на Куйбышева, 24. При этом они будут закрыты до рассмотрения основного материала прокуратуры, который был направлен в суд – то есть на одну-две недели, в течение которых бизнес будет нести убытки. В настоящее время Олег Грибков обратился в суд с ходатайством, в котором указал, что оснований для принятия обеспечительных мер не имеется.

Отметим, что ранее прокуратура и Госпожнадзор по каким-то причинам (хотя вполне понятно, каким), не обращали внимание на деятельность торгового центра «Невский» на Карла Маркса, 59а, который принадлежит семье влиятельного авторитетного бизнесмена Сергея Трубина. Пять месяцев ТЦ вообще работал без разрешительных документов и с нарушением проектной документации, пользуясь бездействием надзорных органов (читать здесь).

Например, согласно нормам, противопожарное расстояние между сооружениями должно составлять не менее шести метров, в то время как между ТЦ и соседним магазином оно составляет не более двух. Тогда прокуратура Свердловской области обращалась к коллегам из Камышлова с просьбой решить вопрос о необходимости обращения в суд с иском о запрете эксплуатации здания до получения необходимой разрешительной документации, но рекомендация была проигнорирована. Сейчас же сотрудники камышловской прокуратуры действуют на удивление жестко, что наводит на определенные размышления.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:33 | 17.05.2018
С площади 1905 года могут временно убрать памятник Ленину

14:30 | 17.05.2018
Свердловского депутата Армена Карапетяна могут сделать «козлом отпущения», чтобы не портить отношения с прокуратурой

14:27 | 17.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 мая 2018 года

14:21 | 17.05.2018
В команде «МегаФона» на Урале – новый топ-менеджер

14:09 | 17.05.2018
В Кургане за крупную свалку у шоссе Тюнина кому-то придется ответить. Полиция завела уголовное дело по статье «порча земли»

14:05 | 17.05.2018
Эксперты обсудят концепцию развития цифровой экономики Пермского края

13:57 | 17.05.2018
На реконструкцию Макаровского моста уйдет порядка четырех миллиардов рублей

13:56 | 17.05.2018
Судебные приставы с подачи прокуратуры закрывают торговые центры и гостиницу в Камышлове

13:53 | 17.05.2018
Следственный комитет организовал проверку по факту смерти пациентки в Шадринской БСМП

13:33 | 17.05.2018
На Среднем Урале стартовала посевная кампания

13:16 | 17.05.2018
Дворец культуры Верхней Пышмы уличили в нецелевом использовании средств

12:54 | 17.05.2018
Более 440 тысяч свердловчан живет за чертой бедности

12:49 | 17.05.2018
В Шадринске сестры, устроившие стрельбу по одноклассникам, продолжат учиться в школе № 15

12:28 | 17.05.2018
В субботу свердловчан зовут сажать деревья

11:57 | 17.05.2018
Уралец пытался вскрыть себе вены и ранил полицейского

11:43 | 17.05.2018
18 мая начнется формирование нового состава Общественной палаты Свердловской области

11:22 | 17.05.2018
В краевом центре презентован проект «Пермь — 300 лет на Каме»

11:17 | 17.05.2018
Сборная России обыграла Таиланд в рамках Кубка Ельцина по волейболу

10:59 | 17.05.2018
На Вторчермете из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение на двух перекрестках

10:42 | 17.05.2018
На Среднем Урале ликвидировано 140 природных пожаров

10:21 | 17.05.2018
В Екатеринбурге для «Ночи музыки» закупят 30 тысяч зеркал

09:53 | 17.05.2018
Кушвинский завод прокатных валков оштрафовали за загрязнение воздуха

09:38 | 17.05.2018
IOWA или Uma2rman: екатеринбуржцам предлагают выбрать хедлайнера Дня строителя

09:10 | 17.05.2018
В Екатеринбурге Skoda врезалась в столб. Водитель и пассажирка госпитализированы

16.05.2018

22:36 | 16.05.2018
В Екатеринбурге продают исторический памятник за 1 рубль

22:29 | 16.05.2018
В Екатеринбурге продлили аккредитацию для такси на ЧМ-2018

22:17 | 16.05.2018
В Свердловской области собираются вернуть прямые выборы мэра

21:56 | 16.05.2018
Известный российский пловец и «бизнесмен-молочник» примут участие в праймериз «ЕР» в гордуму Екатеринбурга

21:49 | 16.05.2018
В Свердловской области МЧС начало противопожарные рейды

19:48 | 16.05.2018
С рынка сельскохозяйственной продукции на Урале может уйти крупный производитель молока и мяса

19:21 | 16.05.2018
Налоговики требуют обанкротить «Реж-Водоканал» за долг в 13 миллионов рублей

18:27 | 16.05.2018
Спикер Курганской областной Думы представил коллегам новых депутатов

18:14 | 16.05.2018
Референдума не будет. Зауральский парламент дал от ворот поворот антиуранщикам

17:57 | 16.05.2018
В Екатеринбурге активисты выступили против фестиваля водных фонариков

17:44 | 16.05.2018
В Пермском крае откроются 4 новых летних лагеря для 740 детей

17:35 | 16.05.2018
Смена паспортных данных не помогла бывшему жителю Прикамья скрыться от алиментов

17:31 | 16.05.2018
Огонь лесных пожаров вплотную подошел к Нижнему Тагилу

17:30 | 16.05.2018
Тимати посетит Екатеринбург со своей новой программой

17:17 | 16.05.2018
В Екатеринбурге уничтожили почти четыре тонны санкционных яблок

17:03 | 16.05.2018
В Перми состоится широкое обсуждение концепции развития цифровой экономики на стратегической сессии

16:50 | 16.05.2018
В Прикамье ускорят процесс прохождения медкомиссии

16:47 | 16.05.2018
Для тушения возможных пожаров на Урал перебросили самолет-амфибию Бе-200

16:44 | 16.05.2018
В Прикамье создадут единый банк вакансий для молодежи от 14 лет

16:35 | 16.05.2018
Энергетики «Т Плюс» в 2018 году увеличат инвестиции в реконструкцию тепловых сетей

16:25 | 16.05.2018
ЖК «Кольцовский» планируют сдать осенью

16:00 | 16.05.2018
Пермский портал «Управляем вместе» стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик открытости госуправления

15:56 | 16.05.2018
В Екатеринбурге заработали фонтаны

15:31 | 16.05.2018
В посылках, отправленных из Германии в Москву и Екатеринбург, нашли 16 кг метамфетамина

15:03 | 16.05.2018
Глава Прикамья и глава Перми снова примут участие в Пермском международном марафоне

14:55 | 16.05.2018
В Свердловской области отметят 100-летие пограничных войск


Мы в соцсетях





Архив
«    Май      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 