Дворец культуры Верхней Пышмы уличили в нецелевом использовании средств

13:16 | 17.05.2018

Прокуратура Верхней Пышмы через суд потребовала вернуть в бюджет городского округа 606 тысяч рублей, выделенных местному Дворцу культуры.



Дело в том, что средства выделили на подготовку и показ концертных программ и зрелищных мероприятий. Однако по факту они пошли на ремонт кафе и кабинетов.



Прокуратура подала иск в суд, который в итоге обязал учреждение культуры вернуть деньги в бюджет.





Фото: wikimapia.org