Более 440 тысяч свердловчан живет за чертой бедности

12:54 | 17.05.2018

В Свердловской области стало больше человек, живущих за чертой бедности. По данным Свердловскстата, в 2016 году людей с доходом ниже прожиточного минимума было 436 тысяч (10,1 % населения региона). В 2017 году их численность выросла до 440,5 тысячи (10,2 %).



Напомним, что в IV квартале 2017 года прожиточный минимум в Свердловской области составил 10 031 рубль на душу населения, для трудоспособного населения — 10 708 рублей.





Фото: svpressa.ru