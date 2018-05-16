В субботу свердловчан зовут сажать деревья

12:28 | 17.05.2018

19 мая Свердловская область традиционно присоединится к Всероссийскому дню посадки леса. Для жителей подготовили три посадочные площадки. Первая расположится в Юго-Западном лесопарке (рядом с пересечением улиц Соболева — Муранова). Здесь собираются посадить тысячу сосен.



Вторая площадка находится в 17 км от Екатеринбурга, в лесу, не доезжая до поселка Садовый. Для ориентира Березовское лесничество поставит на повороте к поселку с объездной дороги Верхней Пышмы указатель — уазик с надписью «Лесная охрана». На данной площадке также развернется полевая кухня.



Еще одна посадочная площадка находится в 70 км от Екатеринбурга, в Сысертском районе.



Время сбора на всех площадках — 10:00. Всех участников обеспечат посадочным материалом, инструментом, перчатками. Организаторы просят принести с собой средства от клещей.



Для уточнения информации можно звонить по телефонам: 372-79-83 (Юго-Западный лесопарк: заместитель директора ГКУ СО «Дирекция лесных парков» Жиганов Олег Анатольевич), (34369) 4-65-30 (Березовское лесничество: директор лесничества Петров Александр Иванович), (34374) 228-35-80 (Сысертское лесничество: заместитель директора Петров Юрий Петрович).



Фото: vashsad24.com